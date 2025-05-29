Имам, который вел переговоры при захвате СИЗО в Ростове, может быть террористом

Baza: имам, говоривший с захватчиками СИЗО в Ростове, может быть террористом

В Ростове-на-Дону задержан имам Ахмед А., которого подозревают в руководстве ячейкой запрещенной «Ат-Такфир валь-Хиджра»*, сообщает Baza . Именно Ахмед А. вел переговоры с боевиками, которые в июне 2024 года захватили СИЗО в Ростове-на-Дону.

В отношении имама возбудили уголовное дело за организацию экстремистского сообщества и хулиганство из-за группового нападения на человека, утверждает канал. В ФСБ имама назвали причастным к пропаганде «религиозных идей радикального толка», говорится в статье.

Следствие считает, что Ахмед А. распространял нетерпимость к людям, не придерживающимся ислама, а также к мусульманам других течений. Кроме того, имам провоцировал конфликты и с официальными мусульманскими священнослужителями.

Утром 16 июня 2024 года несколько заключенных захватили в заложники двух сотрудников ростовского СИЗО-1. Захватчики называли себя «моджахедами „Исламского государства“**», запрещенного в России. Позже российские силовики взяли штурмом захваченное здание, освободили заложников и уничтожили боевиков.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

** ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России.