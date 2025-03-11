Идут на штурм: мигранты в Екатеринбурге вынесли дверь в ОМВД
Толпа окружила миграционный центр Екатеринбурга и, пытаясь прорваться туда, буквально снесла дверь учреждения с петель, сообщает Telegram-канал «Безумный Екб».
Инцидент произошел во вторник утром на Сулимова. Появились кадры с места происшествия. Судя по ним, огромная толпа устроила давку возле миграционного центра.
Затем она ворвалась в здание, снеся дверь с петель. Некоторые перелезали через забор крыльца, чтобы попасть в центр.
Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых отметил, что на место происшествия был направлен наряд полиции территориального ОВД. Будут приняты меры реагирования.
Также он рассказал, что центр переедет в два новых здания по ул. Кислородная, 8. Это нужно для того, чтобы «более качественно обслуживать население». Горелых пообещал оптимизировать прием граждан по вопросам миграционного законодательства.
Ранее в Екатеринбурге таксист-мигрант устроил дорожный конфликт с коллегой. Он забил до смерти оппонента.