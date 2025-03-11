Идут на штурм: мигранты в Екатеринбурге вынесли дверь в ОМВД

Толпа окружила миграционный центр Екатеринбурга и, пытаясь прорваться туда, буквально снесла дверь учреждения с петель, сообщает Telegram-канал « Безумный Екб ».

Инцидент произошел во вторник утром на Сулимова. Появились кадры с места происшествия. Судя по ним, огромная толпа устроила давку возле миграционного центра.

Затем она ворвалась в здание, снеся дверь с петель. Некоторые перелезали через забор крыльца, чтобы попасть в центр.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых отметил, что на место происшествия был направлен наряд полиции территориального ОВД. Будут приняты меры реагирования.

Также он рассказал, что центр переедет в два новых здания по ул. Кислородная, 8. Это нужно для того, чтобы «более качественно обслуживать население». Горелых пообещал оптимизировать прием граждан по вопросам миграционного законодательства.

Ранее в Екатеринбурге таксист-мигрант устроил дорожный конфликт с коллегой. Он забил до смерти оппонента.