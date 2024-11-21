Идеолог «голой вечеринки» может быть связан с террористами

Генпродюсер KION Мишин может быть связан с иноагентом и террористом Гельманом*

Генпродюсер онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин может быть связан с иноагентом Маратом Гельманом*, в отношении которого расследуется дело о терроризме. Самого Мишина называли идеологом «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой, сообщает «112» со ссылкой на источник.

Ранее в доме Мишина в элитном поселке «Раздоры» в Подмосковье прошел обыск, в входе которого силовики нашли сверток, предположительно, с наркотиками. Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра пытался выбросил пакет в окно, но у него не вышло.

Признанный террористом и иноагентом галерист Гельман*, на связь с которым проверяют Мишина, ранее фотографировался с военными на фоне флага Украины и террористического «Легиона „Свобода России“»**.

*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, внесен Минюстом РФ в перечень иностранных агентов

**Запрещенная в России террористические организация