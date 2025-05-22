«Идеально с выпивкой»: женщина брала собак из приюта и варила из них суп

SCMP: «заботливая» китаянка брала собак из приюта и варила из них суп

Предпринимательница с северо-востока Китая брала собак из приютов, после чего убивала их ради приготовления супа. Эту информацию подтвердили в полиции, ведется расследование, сообщает South China Morning Post со ссылкой на Jimu News.

Женщина, владеющая магазином по продаже зерна и масла, связывалась с разными приютами и убеждала сотрудников, что готова взять себе бездомных собак и заботиться о них. На самом деле китаянка убивала псов и готовила из них еду.

В соцсетях женщина также показывала процесс приготовления собак. Она также выкладывала фотографии несовершеннолетнего, который ел собачье мясо, с подписью: «Только самое лучшее для ребенка».

«Собачье мясо почти готово. Идеально для дождливого дня с выпивкой», — гласил другой пост женщины.

После вспыхнувшего скандала китаяка отказалась даже извиняться за свои поступки и закрыла свои аккаунты в соцсетях. Сейчас ситуацию расследуют уполномоченные органы, заявляли в Бюро по надзору за рынком.

Употребление собачьего мяса не запрещено в большинстве регионов Китая, добавляет South China Morning Post. В субъектах КНР, где введено такое правило, нарушителям грозят денежные штрафы.