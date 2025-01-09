И смех и грех: челябинские цыгане перекрестились и украли 100-летнюю икону

Цыгане украли 100-летнюю икону во время крещения своих детей в Челябинске

В Челябинске цыгане похитили 100-летнюю икону Божьей Матери из православного храма и попали на видео. Представители кочевого народа провернули кражу прямо во время крестин ребенка, попутно присвоив себе и литографии Спасителя и Оптинских старцев, сообщает Mash .

Инцидент случился в одном из челябинских храмов на следующий день после Рождества Христова. Группа цыган пришла крестить своих детей, и пока некоторые из них стояли с малышами, другие начали подходить к иконам.

Вскоре к иконе Божьей Матери, которой более 100 лет, приблизился один из цыган. Мужчина перекрестился, схватил икону и спрятал ее за пазуху, после чего начал уходить, продолжая креститься. За несколько секунд до этого его товарищ также украл пару литографий.

«Они вон, много икон-то натырили», — говорит автор видео, снимая запись с камеры видеонаблюдения.

После обнаружения пропажи настоятель храма обратился за помощью к прихожанам, а те подключили к делу «авторитетных цыган». На следующее утро воры принесли украденные иконы и «молили о прощении», говорится в статье.

По факту произошедшего проводится полицейская проверка.