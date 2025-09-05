Хватал за руки: пьяный иностранец преследовал девочек в подмосковном магазине

Сотрудники Росгвардии провели задержание мужчины, который преследовал детей в одном из магазинов, расположенных на улице Просвещения в округе Пушкинский, сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.

Силовики выяснили, что мужчина сначала без цели бродил по магазину, а затем начал идти за девочками и взял одну из них за руку.

Росгвардейцы задержали 33-летнего мужчину, приехавшего из страны ближнего зарубежья. Он был нетрезв.

Задержанного передали полицейским. Своих мотивов он объяснить не смог. На опубликованной записи видно, что мужчина схватил девочку за руку.