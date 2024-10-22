Хуситы бомбят Тель-Авив гиперзвуковым оружием

Хуситы утверждают, что ударили гиперзвуковым оружием по военной базе израильтян на востоке Тель-Авива. По их данным, объект ЦАХАЛ атакован ракетой «Палестина-2», сообщает РИА Новости .

Ранее йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» заявили, что напали на судно Megapolis во время его следования по Аравийскому морю. Представитель повстанческой армии Яхья Сариа утверждал, что корабль атаковали несколькими дронами.

По его словам, операция по атаке на Megapolis была успешной. В эфире телеканал Al Masirah Сариа также говорил, что корабль атаковали из-за того, что его компания-владелец «нарушила запрет» на заход в порты «оккупированной Палестины».

ТАСС со ссылкой на платформу для отслеживания судов Marine Traffic писал, что контейнеровоз Megapolis плыл под мальтийским флагом из Валенсии (Испания) в оманский порт Салала. От судна также исходил сигнал, когда оно было в порту назначения.