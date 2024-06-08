Хуситы атаковали два судна в Красном море

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Два корабля нарушили запрет хуситов на проход к Израилю и подверглись нападению, пишет РИА Новости .

Вооруженные силы Йемена атаковали в Красном море два судна, указывает агентство.

Корабли якобы проигнорировали запрет на вход в «порты оккупированной Палестины».

«Объектами нападения являются суда Elbella и Genoa», — сказал представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

Как уточнил представитель движения, для проведения операций использовались беспилотники, баллистические и противокорабельные ракеты.

При этом не сообщалось о принадлежности судов к каким-либо компаниями или государствам.