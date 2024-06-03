Хранил в кастрюле: ужасающую находку сделали в подвале «челябинского маньяка»

В 2023 году в Челябинске случилось нашумевшее происшествие, связанное с делом так называемого «челябинского маньяка» Владимира Ческидова. На протяжении 14 лет он удерживал в плену двух женщин — Екатерину и Анастасию, сообщает «Вечерняя Москва».

В 2010 году мужчина убил одну из своих заложниц — Анастасию. В июле 2023 года вторая пленница, Екатерина, сумела сбежать, воспользовавшись моментом госпитализации Ческидова.

После побега женщины в жилище ее мучителя прошел обыск. В подвале дома правоохранители нашли кастрюлю, где лежали останки Анастасии, которую маньяк убил и расчленил много лет назад. Личность второй жертвы Ческидова до сих пор не установлена.

Следствие установило, что Ческидов страдает психическим расстройством и не осознавал общественную опасность своих действий. В 2024 году он был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.

Мать Ческидова обвинялась в похищении человека, однако решением суда была освобождена из-под стражи.