«Хотим задать вопрос»: пленных морпехов с «Азовстали» возмутило поведение Зеленского

Попавшие в плен морпехи ВСУ с «Азовстали» просят Зеленского обменять их

Морпехи ВСУ с «Азовстали», попавшие в российский плен около 2 лет назад, записали видеообращение к офису президента Украины Владимира Зеленского с требованием срочно вернуть их домой, сообщает РИА Новости .

Украинские военнослужащие считают, что власти и командование просто про них забыли.

Всего в Мариуполе в российский плен сдалось свыше 1,3 тыс. бойцов элитного подразделения ВСУ — морских пехотинцев. Часть из находится в плену с апреля 2022 года, при этом Россия готова их обменять. Но вместо морпехов домой на Украину уехали «азовцы»*, взятые в плен в том же городе.

«Почему так случается, что мы сидим здесь — вот уже 27-й месяц заканчивается — мы сидим здесь и наблюдаем то, если идут какие-то переговоры и кого-то меняют? Меняют тех, кто просидел буквально 3-4 месяца, может быть полгода», — возмутился старлей из 36-й бригады Алексей Собчук.

По словам морпеха, руководство бригады, которое попало в плен раньше него, уже вернули на Украину. Боец предположил, что командиры даже, возможно, вернулись к выполнению своих обязанностей.

«А мы из-за них практически тут оказались», — сетует Собчук.

Он считает, что безграмотность руководства бригады привела к проблемам с питанием, боеприпасами и любой логистикой. Из-за этого морпехам пришлось сдаться в российский плен.

«Дочерям было 8 лет и 8 месяцев. На данный момент старшей 11 год идет, младшей идет четвертый. Хотел бы задать вопрос (Зеленскому — ред.): когда я увижу своих дочерей?» — заявил на видео старший сержант Борис Крутенок.

* Нацполк «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.