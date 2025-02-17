Хотела «спасти» родителей: россиянка инсценировала свое похищение из поезда

Требование 3 млн рублей и угрозы расправы потрясли семью студентки Юлии, пропавшей без вести во время поездки на поезде из Москвы в Таганрог. В результате все оказалось инсценировкой, сообщает Baza .

18-летняя девушка 10 февраля села в поезд, следовавший в Таганрог. Однако на следующий день она не прибыла в место назначения, а ее телефон был недоступен.

Ночь на 12 февраля принесла жуткое известие: отец Юлии Олег получил видеообращение от дочери, умоляющей о помощи. На кадрах студентка в страхе рассказала о своем похищении. Текст сообщения, прикрепленного к видеозаписи, был лаконичным: «Олежка, ищи 3 миллиона. Мусорнешься — почувствуешь последствия. Сутки тебе».

Несмотря на угрозы, мужчина обратился в полицию. Расследование показало, что девушка сошла с поезда в Воронежской области. Правоохранители обнаружили Юлию в одной из квартир в Нововоронеже.

На допросе студентка рассказала, что стала жертвой плана неизвестных. Анонимы по телефону предупредили о якобы угрозе для ее семьи, предложив участие в этой провокации. В обмен на «спасение» близких девушку попросили создать иллюзию похищения.

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, идет розыск лиц, причастных к организации этой авантюры.