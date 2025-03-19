Хотела развестись: врач подмосковной скорой зарезал свою жену

Врач скорой помощи в Подмосковье в пылу ссоры зарезал свою жену

Трагедия произошла в Павловском Посаде в Московской области. 37-летний врач скорой помощи зарезал жену. У пары четверо несовершеннолетних детей, сообщает MSK1.RU .

Супруга мужчины работала акушеркой. Они часто ссорились, муж сильно ревновал, выпивал и иногда бил жену. Женщина несколько раз обращалась в полицию, но потом забирала заявления.

16 марта между парой вспыхнула очередная ссора. Жена заявила, что хочет подать на развод, тогда врач скорой помощи схватил нож и пырнул ее. Полицию вызвала 13-летняя дочь.

Во время допроса мужчина не стал отрицать своей вины в убийстве. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в Свердловской области бывший заключенный до смерти забил молотком 48-летнюю медсестру Марину Мясоедову. О ситуации рассказали волонтеры, у которых женщина взяла на содержание двух собак.