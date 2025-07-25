«Хотел утащить в кусты»: россиянина привязали к столбу за приставания к девочке

На Кубани мужчину привязали к столбу за приставания к малолетним девочкам

В Покровке Краснодарского края мужчину привязали к столбу из-за того, что он приставал к маленьким девочкам, утверждают «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев. Судя по опубликованным изданием кадрам, человек, визуально похожий на связанного кубанца, обнимал и трогал ребенка в магазине.

Местные жители заявили, что мужчина находился в неадекватном состоянии и домогался до девочек 8 и 12 лет. Сначала, по их словам, кубанец приставал к ребенку в продуктовом магазине, после чего вышел на улицу и стал домогаться других несовершеннолетних — обнимал их и пытался поцеловать.

В ролике, на котором показан привязанный к столбу мужчина, очевидец говорит, что «персонаж этот пытался утащить ребенка в кусты». Привязанный отвечает, что он «ни в чем не виноват». Один из людей, оказавшихся на месте событий, назвался отцом пострадавшей девочки.

«Кто видел? Я не приставал, б****, придурок. Я помогал. Пироженым-***женым», — отвечал связанный на вопрос мужчины: «Зачем к дочери приставал?»

По словам местных жителей, вчера мужчину отвезли в полицейский отдел. Правоохранители также опросили девочек, к которым приставал злоумышленник.