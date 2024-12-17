«Хотел припугнуть Анну»: продюсер Дворцов рассказал, почему погиб Янис Тимма

В ночь на 17 декабря в одном из хостелов столицы нашли мертвым экс-супруга Анны Седоковой — баскетболиста Яниса Тимму. Незадолго до этой трагедии он оставил комментарий под ее постом в соцсетях, указав даты своего рождения и смерти, что вызвало беспокойство среди близких. Как сообщают источники, 32-летний спортсмен покончил с собой. Популярный продюсер Сергей Дворцов поделился мнением о произошедшем, сообщает aif.ru .

Отношения Яниса и Анны в последние годы были довольно напряжёнными; они часто ссорились, мирились, а их разногласия привели к окончательному разрыву. По словам продюсера Сергея Дворцова, одна из причин расставания — это частые измены Тиммы, которые Седокова долго терпела. Дворцов подчеркнул, что несмотря на развод, она всё ещё испытывала к нему чувства, и их связь была очень драматичной.

По мнению продюсера, Тимма, возможно, пытался устроить «шок» для Седоковой, когда решил покончить с собой, так как не хотел расставания. У него была настоящая привязанность к Анне, и он хотел показать ей свои страдания.

«Янис захотел припугнуть Аню, потерять сознание, но выжить. Он хотел ей таким образом отомстить, ведь именно она была инициатором расставания. Я знаю, что Аня бы его в тот момент действительно пожалела», — заявил продюсер.

Анна и Янис поженились в 2020 году, у них не было общих детей, но баскетболист любил сына певицы Гектора. Расставание произошло в начале декабря 2024 года, но Тимма продолжал общаться с Гектором, надеясь восстановить отношения с Анной.

В последние дни жизни он селился в отеле недалеко от ее дома и выглядел довольным, однако попытка поздравить экс-супругу не удалась, поскольку она не отвечала ему. Завершением всей этой трагической истории стала его последняя просьба связаться с Седоковой, о которой он оставил записку на телефоне, но, увы, жизнь так и не сложилась.