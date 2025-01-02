«Хотел праздника»: в Подмосковье парень пытался вынести из магазина деликатесы

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В Щелкове задержали парня за кражу деликатесов из магазина к новогоднему столу

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже деликатесов к новогоднему столу из магазина в городском округе Щелково. По факту кражи продуктов проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел в одном из магазинов на Пролетарском проспекте. Восемнадцатилетний летний местный житель попытался пронести мимо кассы деликатесы и экзотические фрукты для новогоднего стола.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого. Злоумышленник был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту кражи продовольственных товаров из магазина.