«Хотел поиграть»: подросток в Москве вогнал себе в уретру шариковую ручку

16-летний подросток из Москвы поступил в детскую больницу им. Г. Н. Сперанского. Парень засунул себе ручку в уретру «ради эксперимента», а вот достать ее не получилось, сообщает Baza .

В мочеиспускательном канале мальчика оказалась ручка без стержня. Он «играл» с предметом, когда тот зашел в уретру на 10 см. На опубликованных жутких кадрах можно увидеть ту самую ручку и ее размер после извлечения.

Подросток испугался, что не сможет достать ее и признался во всем родителям, а те сразу повезли его к медикам. В больнице врачи сделали рентген, ввели парня в наркоз и достали ручку. С помощью камеры осмотрели мочеиспускательный канал и установили катетер, чтобы зажили микроссадины.

Любителя экспериментов выписали уже через два дня. Перед отправкой домой врачи подробно рассказали ему об опасности таких «игр».