Холестерин вытекал из сосудов: в США мужчина превратился в сыр

Житель американского штата Флорида превратился в сыр после восьми месяцев необычной диеты. Мужчина ежедневно съедал до 4 кг сыра и сливочного масла, а также жирное мясо, сообщает британская газета Daily Mail .

В больницу общего профиля Тампы был доставлен 40-летний пациент спустя 3 недели после того, как на его ладонях, ступнях и локтях появились безболезненные желтые пятна. Выяснилось, что за 8 месяцев до этого мужчина начал придерживаться плотоядной диеты (мясо, рыба, яйца и сыр).

Житель США утверждал, что благодаря диете сбросил вес и стал более энергичным и сосредоточенным. При этом уровень холестерина в его крови составлял более 1 тыс. миллиграммов на децилитр, что в 5 раз превышает норму.

Медики установили, что у пациента был повышенный уровень холестерина, который привел к его утечке из кровеносных сосудов. Это вызвало появление желтых пятен на коже. Данные образования безвредны, однако повышенный уровень холестерина привести к сердечным приступам, инсультам и другим проблемам со здоровьем.