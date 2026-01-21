Хлестала малышку поводком: неадекватная соседка кинулась на семью екатеринбуржцев

На улице Молотобойцев в Екатеринбурге соседка внезапно накинулась на семью с двумя детьми, она отхлестала поводком годовалую девочку, сообщает E1.ru .

Семья возвращалась с детской площадки, а соседка шла им навстречу с собакой. По словам пострадавших, женщина внезапно накинулась на них с поводком.

«Сначала орала матом, потом начала бить мужа, но почему-то попадала по дочке, хотя муж пытался отвернуть от нее ребенка, но она попала ей по лицу и голове», — рассказала мама пострадавшей.

Супруги отметили, что соседка постоянно придирается к ним и требует, чтобы они съехали из их собственной квартиры, где живут 12-й год. Пострадавшая добавила, что соседка считает, что ее муж похож на «чурку» (хотя мужчина русский), поэтому не хочет, чтобы они жили рядом.

По словам потерпевших, до этого неадекватная женщина нападала на другую семью, говорила, что мужчина — наркоторговец.

Доктора больницы №9 выявили у пострадавшей девочки отек мягких тканей. Родители обратились в полицию.

