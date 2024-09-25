Хитрая схема: сотрудник ПВЗ в Москве заказал товары на 3,5 млн рублей и украл их

Москвич украл из пункта выдачи заказов товары более чем на 3,5 млн рублей

21-летний москвич устроился на работу в пункт выдачи заказов, а затем разработал схему, которая позволила ему украсть товаров более чем на 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Он создал фиктивный аккаунт, с которого заказал фискальные накопители по 15 тыс. рублей каждый. Также парень приобрел электронику, одежду, духи и множество мелочей. Все товары он перемещал в место, где нет камер.

В день, когда злоумышленник решил вынести все из пункта выдачи, он попросил сменщика уйти домой пораньше. В итоге москвич смог пронести 3 большие коробки с товарами, которые потом продал, а деньги потратил на собственные нужды.

Больше он не появился на рабочем месте. Позже парень признался правоохранителям, что вместе с соучастниками таким же образом ограбил другой пункт вывоза. 21-летнему москвичу предъявили обвинение по статье о краже в особо крупном размере.

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