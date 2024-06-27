Хинштейн обвинил силовиков в бездействии из-за избиения цыганами семьи в Сызрани

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн прокомментировал ситуацию в Сызрани, где, как писали СМИ, жители устроили «народный сход» из-за нападения цыган на семью. Законодатель призвал проверить «бездействие правоохранительных органов», сообщает Газета.ru .

Хинштейн считает, что силовики заинтересовались нападением цыган на сызранскую семью лишь после того, как ситуация получила огласку.

«Звоня в „скорую“, люди должны быть уверены в том, что им окажут помощь. Звоня в полицию, люди должны быть уверены, что их защитят», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Региональные СМИ писали, что 25 июня жители Сызрани вышли на «сход» против цыган из-за того, что представители кочевого народа ранее избили местную семейную пару. Очевидцы говорили, что жену с мужем били примерно 14 человек, подъехавшие к паре на машинах без номеров. Нападавшие использовали электрошокеры и бруски, заявляли свидетели избиения.

По словам местных жителей, мужа с женой побили из-за того, что их сын отказался отдавать цыганам велосипед.