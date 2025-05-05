Хабиров: причиной смерти депутата Госдумы Качкаева стала остановка сердца
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Скончался депутат Государственной думы от Башкортостана Павел Качкаев, сообщил глава республики Радий Хабиров.
«К сожалению, произошло непоправимое. У Павла Рюриковича остановилось сердце», — написал он в своем Telegram-канале.
Также Хабиров выразил соболезнования родным и близким Качкаева.
Павел Качкаев родился 4 октября 1951 года. Окончил Уфимский авиационный институт имени Орджоникидзе. С 2006 по 2011 год — глава администрации Уфы. С декабря 2011 года избирался депутатом Госдумы от республики.