Хабиров: причиной смерти депутата Госдумы Качкаева стала остановка сердца

«К сожалению, произошло непоправимое. У Павла Рюриковича остановилось сердце», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Хабиров выразил соболезнования родным и близким Качкаева.

Павел Качкаев родился 4 октября 1951 года. Окончил Уфимский авиационный институт имени Орджоникидзе. С 2006 по 2011 год — глава администрации Уфы. С декабря 2011 года избирался депутатом Госдумы от республики.