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Густой черный дым заметили над лесом в подмосковном Дрожжино

Очевидцы в Ленинском городском округе поделились фото густого черного дыма, который поднимается над лесом, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Дым в пятницу утром заметили в районе поселка Дрожжино. На кадрах видно, что очаг возгорания находится в частном секторе.

Вероятно, огонь охватил частный дом. Однако официальная информация по факту произошедшего отсутствует.

Ранее стало известно, что при пожаре в Брянске погибли 3 человека: отец и двое детей.