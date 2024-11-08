Густой черный дым заметили над лесом в подмосковном Дрожжино
Фото - © Telegram-канал «МК: срочные новости»
Очевидцы в Ленинском городском округе поделились фото густого черного дыма, который поднимается над лесом, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Дым в пятницу утром заметили в районе поселка Дрожжино. На кадрах видно, что очаг возгорания находится в частном секторе.
Вероятно, огонь охватил частный дом. Однако официальная информация по факту произошедшего отсутствует.
Ранее стало известно, что при пожаре в Брянске погибли 3 человека: отец и двое детей.