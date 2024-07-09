Гурцкая обратилась в полицию из-за обстрела

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Происшествие случилось в центре Москвы, в Ружейном переулке.

По квартире певицы прилетели пневматические пули, которые выпустил «неадекват из соседнего дома», — пишет Telegram-канал издания «МК: срочные новости».

Стрелок и раньше был замечен в подобных случаях, и по жилью Гурцкая он попал случайно.

Но народная артистка РФ и член Общественной палаты решила обратиться за помощью в полицию.