Гурцкая обратилась в полицию из-за обстрела
Квартиру певицы Гурцкая обстрелял сосед
Квартиру певицы Дианы Гурцкая в Москве обстрелял сосед, пишет «МК».
Происшествие случилось в центре Москвы, в Ружейном переулке.
По квартире певицы прилетели пневматические пули, которые выпустил «неадекват из соседнего дома», — пишет Telegram-канал издания «МК: срочные новости».
Стрелок и раньше был замечен в подобных случаях, и по жилью Гурцкая он попал случайно.
Но народная артистка РФ и член Общественной палаты решила обратиться за помощью в полицию.