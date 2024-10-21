ГУР Украины заявило о смерти начальника штаба авиаэскадрильи ВС РФ Голенкова

Происшествия

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Главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны сообщило о смерти российского военного Дмитрия Голенкова, сообщает Общественная Служба Новостей.

Голенков был начальником штаба авиаэскадрильи 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка РФ.

Тело военного обнаружили в Брянской области, зафиксированы многочисленные травмы головы.

Эскадрилья Голенкова располагалась на аэродроме Шайковка. В составе были бомбардировщики Ту-22М3.

Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.