ГУР Украины заявило о смерти начальника штаба авиаэскадрильи ВС РФ Голенкова
Фото - © Unsplash.com
Главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны сообщило о смерти российского военного Дмитрия Голенкова, сообщает Общественная Служба Новостей.
Голенков был начальником штаба авиаэскадрильи 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка РФ.
Тело военного обнаружили в Брянской области, зафиксированы многочисленные травмы головы.
Эскадрилья Голенкова располагалась на аэродроме Шайковка. В составе были бомбардировщики Ту-22М3.
Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.