Губернатор Голубев: захват заложников в СИЗО хотели использовать для провокаций

После захвата заложников в СИЗО Ростова в Telegram-канал губернатор региона начали массово приходить провокаторы с антироссийскими настроениями, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

Инцидент в СИЗО-1 произошел утром в воскресенье. Шесть заключенных террористов выбрались из камеры и захватили заложников. Преступников ликвидировал спецназ в ходе штурма.

Голубев добавил, что в комментариях также пытались раскачать межнациональную тему.

«Все ваши комментарии видел. Но пока их временно закрыл, прошу не поддаваться на провокации», — написал губернатор.

Он добавил, что не стал комментировать произошедшее в СИЗО, так как силовики выполняли свою работу. При этом он находился на постоянной связи с правоохранителями.