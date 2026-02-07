Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел

сегодня в 23:05

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под ракетный обстрел со стороны ВСУ во время рабочей поездки по объектам инфраструктуры, сообщил он в своем канале Мах.

«Проехал по объектам инфраструктуры. Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел», — сообщил он.

По его словам, он вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятался в укрытие.

Вечером в субботу в Белгороде прозвучала сирена — была объявлена ракетная опасность. Также спустя 5 минут местные жители услышали взрывы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.