GTA в реальной жизни: погоню со стрельбой устроили в Нижегородской области

В Нижегородской области водитель отстреливался и пытался скрыться от ДПС

В Сосновском муниципальном округе в ходе операции «Нетрезвый водитель» сотрудники ДПС ГИБДД МО МВД России «Павловский» проверяли владельцев транспортных средств. Один из них пытался скрыться, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

На 20-м километре трассы «Сосновское — Яковское» сотрудники полиции подали сигнал об остановке автомобилю «ВАЗ», двигавшемуся в их направлении. Водитель не подчинился требованию и попытался уехать.

Инспекторы ДПС организовали погоню, используя громкоговоритель и неоднократно требуя остановки, но водитель игнорировал их указания.

Для принудительной остановки транспортного средства сотрудник ДПС сначала произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем открыл прицельный огонь по колесам автомобиля.

После применения оружия водитель «ВАЗ» остановился, однако предпринял попытку бегства. В конечном итоге он был задержан и доставлен в отделение полиции. В отношении нарушителя было оформлено три административных протокола, а его автомобиль эвакуирован на спецстоянку.