ГТА в реальной жизни: американец угнал грузовик и протаранил 13 машин

В Сети появилось видео, как американец скрывается от полиции на угнанном автомобиле и врезается по пути в 13 машин, затем — в лестницу у магазина. После того как грузовик перестал ехать, он попытался сбежать пешком, сообщает РИА Новости .

На опубликованных кадрах видно, как небольшой грузовик с белой кабиной едет по трассе на высокой скорости и не соблюдает правила дорожного движения. Первыми жертвами злостного нарушителя стали три автомобиля, которые остановились у светофора. Грузовик буквально протаранил машины, расчистив себе путь.

Далее грузовик поехал в общем потоке, но по полосе встречного движения. Автомобилисты пытались увернуться, но он все равно задел несколько машин и выехал на разделительную полосу между транспортными потоками, затем вернулся в свою полосу. Приблизившись к перекрестку, грузовик не остановился, а врезался сразу в две машины, которые меняли направления на повороте, согласно правилам. После этого водитель грузовика потерял над ним управление, машину вынесло на обочину, где она врезалась в лестницу у входа в магазин красок.

После этого темнокожий водитель грузовика вышел из кабины и попытался скрыться пешком. Прибывшие полицейские вчетвером скрутили злоумышленника.

Какое наказание ему грозит, не уточняется. Также неизвестно, есть ли пострадавшие при данном инциденте.