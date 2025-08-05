GTA по-балашихински: полиция устроила погоню со стрельбой за лихачом без прав

Полицейские устроили погоню со стрельбой за лихачом без прав в Балашихе

Сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню со стрельбой за лихачом без водительского удостоверения в подмосковной Балашихе. Нарушителя задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, во время патрулирования полицейские заметили автомобиль, который резко сменил направление движения и попытался скрыться во дворах. Водитель игнорировал неоднократные сигналы сотрудников ГАИ об остановке и продолжил опасное движение по дороге. Затем полицейские предприняли попытку заблокировать автомобиль нарушителя.

«Нарушитель при движении задним ходом совершил столкновение со служебным автомобилем, после чего полицейскими было принято решение о применении огнестрельного оружия», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Она отметила, что сначала один из правоохранителей произвел предупредительный выстрел вверх, а затем — по колесам. После выстрелов лихач остановил машину и был задержан. Выяснилось, что за рулем находился житель Люберец без прав. Мужчина приобрел транспортное средство, однако вовремя его не зарегистрировал. В отношении задержанного составили административный протокол, а машину оставили на спецстоянку.

Ранее в Башкирии сотрудники полиции устроили погоню за волком на служебном автомобиле. Правоохранители пытались отогнать дикого хищника от жилых кварталов.