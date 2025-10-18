Грузовой терминал аэропорта пылает в Бангладеше

сегодня в 16:34

В главном аэропорту Бангладеш возник крупный пожар, что в конечном итоге привело к остановке авиасообщения, сообщает URA.RU со ссылкой на The Daily Star.

Предварительно известно, что возгорание произошло в грузовом отсеке, пламя оперативно охватило обширную территорию. На опубликованных в Сети кадрах видно, что в небо поднимаются черные клубы дыма, также видно открытое горение.

Не менее пяти рейсов различных авиакомпаний, направлявшихся в Дакку, были перенаправлены в другие воздушные гавани.

В настоящее время распространение огня удалось остановить. Оперативные службы работают на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

