Грузовик сбил 10-летнего мальчика на самокате на «зебре» в Зеленограде
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
В Зеленограде водитель частного грузовика не убедился в безопасности поворота и на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате. По факту случившегося организовали проверку, которую взяла на контроль московская прокуратура.
Предварительно установлено, что водитель, совершая поворот с Центрального проспекта не убедился в безопасности выполняемого маневра и сбил ребенка. Пострадавшего мальчика госпитализировали в одну из больниц.
Прокуратура Зеленоградского административного округа контролирует проведение и итоги процессуальной проверки обстоятельств произошедшего.
На место аварии выезжал заместитель окружного прокурора Дмитрий Панов. Все детали случившегося выясняются.
