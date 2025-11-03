Грузовик сбил 10-летнего мальчика на самокате на «зебре» в Зеленограде Происшествия сегодня в 20:48 Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

В Зеленограде водитель частного грузовика не убедился в безопасности поворота и на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате. По факту случившегося организовали проверку, которую взяла на контроль московская прокуратура.

Предварительно установлено, что водитель, совершая поворот с Центрального проспекта не убедился в безопасности выполняемого маневра и сбил ребенка. Пострадавшего мальчика госпитализировали в одну из больниц. Прокуратура Зеленоградского административного округа контролирует проведение и итоги процессуальной проверки обстоятельств произошедшего. На место аварии выезжал заместитель окружного прокурора Дмитрий Панов. Все детали случившегося выясняются.