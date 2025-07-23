сегодня в 12:01

Грузовик с азотной кислотой прохудился в Подмосковье прямо на дороге

На выезде из подмосковного Королева на Ярославском шоссе произошла поломка грузовика, который перевозил азотную кислоту. Емкость, содержащая жидкость с резким удушливым запахом, пролилась на проезжую часть, сообщает «МК: срочные новости» .

Предварительно установлено, что у грузовика прохудилась емкость, внутри которой была азотная кислота. Вещество с удушливым запахом пролилось на проезжую часть.

На данный момент на месте работают специалисты, которым удалось взять ситуацию под контроль. Автомобилистам ничего не угрожает.

Однако всех водителей, которые планируют перемещение по Ярославскому шоссе, просят проезжать участок, где пролилась кислота, с поднятыми стеклами на окнах. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.