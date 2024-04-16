Грузинскому оператору пришлось оказывать помощь после разгона митинга
Грузинский телеоператор отравился слезоточивым газом во время волнений в Тбилиси
Грузинскому оператору пришлось оказывать медицинскую помощь после разгона митинга в Тбилиси, сообщает ТАСС.
Оператор грузинского телеканала Rustavi 2, возможно, надышался слезоточивым газом. Ему оказывают помощь медики в карете скорой помощи.
О состоянии журналиста ничего не сообщается.
В столице Грузии во вторник продолжились волнения против принятия законопроекта об иноагентах. Протестующие организовали стычки с полицией. Силовикам пришлось задержать около 15 активных демонстрантов.