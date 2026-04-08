Украинские военные оказались в ловушке под завалами на Славянском направлении. По имеющимся данным, бойцы находятся там уже более месяца, об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

О ситуации с представителями киевского режима, застрявшими на Славянском направлении, стало известно благодаря родственнице одного из пострадавших военнослужащих. По ее словам, солдаты оказались заблокированы в подвале под обломками здания.

Военные из состава 81-й бригады ВСУ своевременно сообщили командованию о своем положении. Однако, судя по имеющимся сведениям, никаких мер по их спасению так и не было предпринято — командование фактически бросило солдат на произвол судьбы.

За все время, пока люди находятся в ловушке, не было предпринято ни единой попытки их эвакуировать. Ситуация вызвала широкое обсуждение в сети после публикации родственницы пострадавшего. Родственница бойца ВСУ просит руководство страны решить сложившуюся ситуацию и помочь военным выжить.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.