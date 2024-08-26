сегодня в 09:09

Грунт провалился на Большой Никитской улице в центре Москвы

В понедельник утром у дома № 5 на Большой Никитской улице в центре Москвы случился провал грунта, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В связи с произошедшим введено ограничение движения для транспорта от Романова до Никитского переулка. Водителей просят выбирать маршруты объезда.

На месте ЧП дежурят несколько экипажей ДПС, а также работают городские службы.

Telegram-канал «МК: срочные новости» публикует фото с места происшествия. На нем видно, как образовавшийся провал рейсовый автобус объезжает по тротуару.