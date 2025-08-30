Груды кремированных человеческих останков нашли в США

Аноним рассказал местному телеканалу 8 News Now, что нашел измельченные кости, пепел и то, что «выглядело как обгоревшая плоть». Еще обнаружили разбитую урну.

После этого специалисты начали расследовать факт находки свыше 100 груд кремированных останков, которые были оставлены около грунтовой дороги.

В Неваде нет действующего закона, который бы запрещал развеивать пепел на общественной земле. Но есть ограничения на «коммерческое распространение кремированных останков». По этому документу требуется, чтобы работающие похоронные агентства сохраняли достоинство останков.