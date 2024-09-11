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Громкий хлопок произошел в мусоропроводе дома на западе Москвы

Громкий хлопок произошел в подъезде многоквартирного дома на западе столицы, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент случился накануне вечером в многоэтажке на улице Академика Анохина. Предварительно, хлопок произошел в мусоропроводе.

На опубликованных кадрах видно, как взрывной волной вышибло двери мусорной камеры, также небольшие повреждения получила стена подъезда.

В результате происшествия пострадавших нет.