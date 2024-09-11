Громкий хлопок произошел в мусоропроводе дома на западе Москвы
Фото - © Telegram-канал «МК: срочные новости»
Громкий хлопок произошел в подъезде многоквартирного дома на западе столицы, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Инцидент случился накануне вечером в многоэтажке на улице Академика Анохина. Предварительно, хлопок произошел в мусоропроводе.
На опубликованных кадрах видно, как взрывной волной вышибло двери мусорной камеры, также небольшие повреждения получила стена подъезда.
В результате происшествия пострадавших нет.