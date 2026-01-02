сегодня в 18:11

Гражданин Сербии был ранен во время теракта ВСУ в Хорлах Херсонской области

Мужчина из Сербии был среди тех, кто отмечал Новый год в кафе в Хорлах в Херсонской области. По заведению общепита 1 января противник нанес удар беспилотниками, рассказал в эфире «Соловьев Live» губернатор региона Владимир Сальдо, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что большая часть пострадавших — местные жители. Также они приехали из районного центра Каланчак.

Одним из посетителей кафе был один гражданин Сербии. Он обратился в больницу.

Серб получил осколочные ранения. Они легкие.

1 января украинские боевики нанесли удар беспилотниками по кафе в Хорлах в Херсонской области. Там мирные жители отмечали Новый год. Погибли 27 человек. Двое из них были несовершеннолетними.

