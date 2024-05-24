Граждане Грузии и России попытались вывезти из РФ держатели для ракет контрабандой

SHOT: держатели для ракет на вертолеты Ми-8 украли и попытались вывезти из РФ

Важные объекты военной промышленности украли из авиационного ремонтного завода в Энгельсе Саратовской области. С помощью ракет гражданский вертолет Ми-8 можно преобразовать в боевой, сообщает Mash .

Правоохранители оперативно начали расследовать кражу держателей с ремонтного завода. В итоге следы привели их в Москву. Предполагаемые преступники оставили объекты военной промышленности в гараже на Кусковской улице.

Следствие предполагает, что двое мужчин с грузинскими паспортами и семейная пара из Москвы украли и попытались вывезти из РФ шесть балочных держателей БД3-57КР-В на Ми-8. Держатели в конечном итоге могли оказаться на Украине.

Правоохранители устанавливают, была ли у преступников в маршруте Украина. Уголовное дело возбудили по статье о контрабанде.