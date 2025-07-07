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Гранату в заведение в Рязани принес 18-летний мужчина, она оторвала ему руку

Гранату к бару в Рязани принес 18-летний мужчина. Он думал, что это муляж, и хотел показать предмет друзьям, сообщает SHOT .

Граната сдетонировала у молодого человека в руке. Конечность оторвало.

18-летний находится в реанимации. Доктора пытаются спасти его.

Один из приятелей парня погиб сразу от полученных травм. Еще два человека получили осколочные ранения. Их увезли в больницу.

Ранее сообщалось, что посетитель бросил гранату в игровом клубе в Рязани на Соборной улице. Она взорвалась.

По данным SHOT, у одного из друзей оторвало ногу.