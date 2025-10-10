Граната взорвалась в частном доме под Волгоградом, два человека погибли
Фото - © Медиасток.рф
10 октября в Ленинском районе Волгоградской области в одном из частных домов прогремел взрыв. Предварительно известно, что сдетонировала граната, два человека пострадали, есть также пострадавшие, сообщает Telegram-канал «112».
Из-за взрыва гранаты в частном доме смертельные травмы получили два человека. Еще четверо, в том числе трое детей, травмированы.
Всех пострадавших госпитализировали. Медики осмотрели раненых и оказали им помощь, жизни пациентов вне опасности.
Что именно произошло в частном доме, а также откуда в нем взялась граната, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам.
