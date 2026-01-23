Гот из Смоленска шантажировал малолетнюю девочку интимными фото

В Москве суд арестовал жителя Смоленска, которого подозревают в серьезных преступлениях против несовершеннолетней. Мужчине предъявили обвинения сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Первая — принуждение ребенка к действиям сексуального характера с использованием шантажа, сообщили в Столичном СК .

Вторая статья, по которой мужчине предъявили обвинения, это распространение порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Решение об аресте подозреваемого принял суд после обращения следствия.

Предварительно известно, что в конце 2025 года мужчина познакомился в соцсети с 16-летней девушкой. Во время переписки малолетняя отправила ему видео интимного характера.

Злоумышленник воспользовался этим и стал шантажировать жертву. Он требовал от школьницы встреч сексуального характера, грозя опубликовать компрометирующие материалы.

Когда девушка попыталась прервать контакт с преследователем, тот привел угрозы в исполнение. Видео получила старшая сестра пострадавшей, которая сразу обратилась в полицию. В настоящее время мужчина находится под следствием.

Подозреваемого взяли под стражу по решению Останкинского суда Москвы. Мужчине уже предъявили обвинение, а следователи столичного Следственного комитета добились его ареста.

Сейчас проверяют, не связан ли задержанный с другими похожими преступлениями. Всех, кто располагает сведениями о противоправных действиях этого человека, просят позвонить по телефону 8 (495) 616-66-68 или прийти по адресу: Москва, улица 1-я Останкинская, дом 35. Там находится Останкинский отдел Следственного управления по Северо-Восточному округу.

