Гостиница «Восход» загорелась на северо-востоке Москвы

В северо-восточном районе Москвы произошел пожар в здании гостиницы. Возгорание случилось в отеле «Восход», расположенном на Алтуфьевском шоссе, сообщает «Осторожно, Москва» .

Предварительно известно, что очаг возгорания был зафиксирован на втором этаже. В помещениях оставались люди, которых в настоящее время эвакуируют.

По словам очевидцев, характерный запах дыма от горящего здания чувствуется на прилегающих улицах. В частности, на это указали жители с улицы Хачатуряна.

На момент публикации заметки информации о пострадавших или погибших не поступало. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

