Госкомиссия разрешила повторный старт ракеты-носителя «Ангара-А5»

Повторный старт ракеты-носителя «Ангара-А5» разрешен и запланирован на 10 апреля, говорится в сообщении Telegram-канала «Роскосмоса».

«Старт „Ангары-А5“ с разгонным блоком „Орион“ и испытательной полезной нагрузкой — 10 апреля в 12:00 мск», — указано в материале ведомства.

Ранее первый пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный был отменен из-за технического сбоя.

Как пояснил журналистам гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, это произошло из-за проблем в системе центрального блока ракеты.