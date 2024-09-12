Горловка в ДНР частично осталась без света после атак ВСУ
ВСУ ударили по подстанциям Горловки, частично обесточив город
ВСУ ударили по подстанциям города Горловка в ДНР, частично обесточив населенный пункт, сообщил глава муниципалитета Иван Приходько.
По данным мэра города, ВСУ атаковали энергетическую структуру Горловки дважды.
Были попадания в подстанции 35 кВа.
«Микрорайон „Квартал 245“ и жилмассив „Строитель“ обесточены. Центр города обесточен», — написал Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее ВСУ атаковали пожарную часть в Кременной ЛНР.