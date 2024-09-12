Горловка в ДНР частично осталась без света после атак ВСУ

ВСУ ударили по подстанциям Горловки, частично обесточив город
Происшествия

ВСУ ударили по подстанциям города Горловка в ДНР, частично обесточив населенный пункт, сообщил глава муниципалитета Иван Приходько.

По данным мэра города, ВСУ атаковали энергетическую структуру Горловки дважды.

Были попадания в подстанции 35 кВа.

«Микрорайон „Квартал 245“ и жилмассив „Строитель“ обесточены. Центр города обесточен», — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Ранее ВСУ атаковали пожарную часть в Кременной ЛНР.