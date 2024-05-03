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Горящий в Берлине завод производил бомбы GMLRS для ВСУ

В Германии власти просят не выходить на улицу жителей Берлина из-за пожара на заводе по производству военной техники и снарядов, в том числе GMLRS для ВСУ, сообщает Mash .

Металлургическое предприятие оборонного концерна Diehl BGT Defense производило ЗРК IRIS-T и реактивные снаряды GMLRS, которые использует украинская армия в атаках на Россию. Пожар на предприятии начался днем 3 мая.

Внутри здания произошло частичное обрушение, в результате чего загорелись химикаты. На опубликованном в Сети видео видно, что над городом образовалось огромное черное облако ядовитого дыма, которое движется на север Берлина. На заводе среди прочего хранились серная кислота и цианид меди.

Причина возгорания пока не уточняется. На месте работают оперативные службы.

Ранее США хотела включить в пакет военной помощи для Украины управляемые ракеты GMLRS вместе с ATACMS старой модификации. Также Киев получит 300 млн долларов в качестве поддержки.