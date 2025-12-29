Горящие олени: неизвестные с фейерверками подожгли новогоднюю декорацию в Москве

Неизвестные с фейерверками подожгли новогодние украшения у елки в Москве

Неизвестные мужчины с фейерверками подожгли новогоднюю декорацию в микрорайоне Эдальго в поселке Коммунарка в Новомосковском административном округе. Об этом сообщает « 112 ».

Молодые люди взрывали петарды рядом с елкой, но вскоре загорелась новогодняя декорация — большие и светящиеся сани с оленями. От них пошел белый дым.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как группа мужчин из семи человек взрывает петарды. Когда возникает пожар, они пытаются потушить его снегом, закидывая новогоднюю инсталляцию.

Возгорание все же удалось потушить, но праздничные фигуры получили серьезные повреждения. Какую ответственность понесут за это мужчины, пока неизвестно.

