Горящая фура перевернулась после удара по внедорожнику на трассе М-12

На трассе М-12 в Ногинске грузовой автомобиль столкнулся с внедорожником. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, после удара фура опрокинулась и загорелась, сообщает Сiбдепо .

Инцидент случился на московском направлении автодороги. Причиной аварии стало то, что иномарка остановилась из-за поломки, а грузовик врезался в нее. Вслед за этим большегруз перевернулся и воспламенился.

В интернете уже опубликованы кадры с места происшествия: на видео видно, как пламя полностью охватило грузовик, а сильно поврежденный внедорожник стоит поодаль.

Медицинская помощь участникам ДТП не потребовалась. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Водителям рекомендуют искать альтернативные маршруты, поскольку авария привела к серьёзным затруднениям в движении.