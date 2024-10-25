Горит вся трасса: на М-11 столкнулись и вспыхнули два грузовика
Пожар охватил трассу М-11 после ДТП с грузовиками в Тверской области
Фото - © МЧС России
Около деревни Заболотье Тверской области столкнулись два грузовика. В результате ДТП на участке автодороги вспыхнул крупный пожар, сообщает пресс-служба МЧС России.
Авария произошла на 272-м километре трассы М-11 «Нева». После столкновения два большегруза загорелись.
По предварительным данным чрезвычайного ведомства, в результате ДТП пострадал 1 человек. Спасатели заняты ликвидацией последствий аварии.
На месте происшествия работают 28 сотрудников МЧС, привлечены 7 единиц спецтехники. Автомобилисты пользуются объездным путем на трассе М-10.
Информации о погибших нет. Министерство также публикует кадры с места событий.