Горбатый кит чуть не съел байдарочника в Магеллановом проливе

В Магеллановом проливе в заливе Эль-Агила в чилийской части Патагонии горбатый кит едва не съел байдарочника, сообщает Baza .

8 февраля 49-летний Делл Симанкас вышел покататься на байдарках с сыном, 24-летним Адрианом. Они планировали пересечь залив, но вдруг парня проглотил кит.

На видео, которое снимал отец пострадавшего, видно, как кит выныривает над водой и сын исчезает в его пасти, через небольшое время он всплывает недалеко от животного вместе с байдаркой.

Как рассказал молодой человек, сначала он почувствовал сильный толчок, а затем внезапно ему покачалось, как «что-то мясистое касается лица», а еще что-то сине-белое приближается сверху и топит.

«Я подумал, что что-то поглотило меня, но через три секунды уже был на поверхности», — рассказал парень.

После произошедшего Адриан схватился за байдарку, и позднее к нему подплыл отец, который и вытащил сына из воды.

Парень решил, что горбатому киту не понравился его спасжилет, и поэтому животное выплюнуло его.

Но океанографы пояснили, что строение горла не позволяет горбатому киту проглотить подобную большую добычу. Кроме того, киты — не хищники по отношению к людям, а также не проявляют агрессии. Они питаются в основном планктоном, растениями и рыбой, поэтому, скорее всего, животное заглотило человека по ошибке.